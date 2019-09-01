إضراب عمالي يؤخر الرحلات بمطار سخيبول الهولندي الإثنين

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلن موظفو الخدمات الأرضية في شركة كيه.إل.إم الذراع الهولندية لإير فرانس تنظيم إضراب عن العمل، الإثنين، بمطار سخيبول في أمستردام قد يتسبب في تأجيل وإلغاء رحلات.



وأوضح اتحاد النقابات العمالية الهولندي، السبت، أن الإضراب سيبدأ من الساعة السادسة وحتى الثامنة بتوقيت جرينتش.

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وأشار إلى أن الإضراب لن يؤثر على رحلات كيه.إل.إم وحسب، بل سيشمل على الأرجح رحلات شركات إير فرانس وترانسافيا ودلتا وغيرها من شركات تحالف سكاي تيم التي توفر لها كيه.إل.إم موظفي الخدمات الأرضية في سخيبول.

وقالت مانل فيريجينهيك المتحدثة باسم كيه.إل.إم، في بيان: "سيتسبب هذا في تعطيل على الأرجح".

وتخوض النقابات العمالية الهولندية مفاوضات مع كيه.إل.إم منذ شهور في محاولة لرفع أجور موظفي الخدمات الأرضية البالغ عددهم 15 ألف فرد.