مسؤول أمريكي: فنزويلا توفر ملاذاً للمتمردين الكولومبيين

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو توفر على نحو متزايد ملاذاً للجماعات الكولومبية المتمردة.



وأدلى المسؤول بهذه التصريحات خلال مقابلة بعد أيام من إعلان المقاتلين السابقين بجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) شن هجوم جديد.

وأعلن متمردون سابقون بفارك تخليهم عن اتفاقية سلام موقعة عام 2016 خلال مقطع مصور بُث يوم الخميس عبر مسؤولون كولومبيون عن اعتقادهم بأنه تم تصويره في فنزويلا على الأرجح.

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وقال المسؤول الأمريكي في إشارة إلى جماعة أخرى أصغر للمتمردين يُطلق عليها اسم جيش التحرير الوطني: "نعرف أن فارك وجيش التحرير الوطني يحظيان بملاذ آمن داخل فنزويلا".

وأضاف "كما بات أكثر وضوحاً الآن أنهما تفعلان ذلك بتواطؤ من نظام مادورو".

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب للتعليق.

ويتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة به ويرفض عادة اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية ويصفها بأنها حملات تشويه لها دوافع سياسية.

ولم تهدد فلول مقاتلي فارك السابقين بتأجيج الصراع المسلح في كولومبيا فحسب ولكن أيضا بإشعال العنف في منطقة الحدود الفنزويلية التي تعد منذ سنوات ملاذا لعمليات التهريب والإجرام.