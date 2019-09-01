هزات ارضية عنيفة تضرب مقاطعة امبريا في روما

ضربت هزات ارضية عنيفة منذ قليل منطقة نورشيا في مقاطعة امبربا التي تبعد 200 كلم عن العاصمة روما، ما دفع السكان الذين اصيبوا بالهلع الى الهروب، ولا معلومات حتى الان عن ضحايا او اضرار.

اشارة الى ان اكثر الهزات عنفا وصلت قوتها الى 4,7 على سلم ريختر، كما ان هذه المنطقة تعرضت في العام 2016 و2017 الى عدة هزات ما ادى الى وقوع ضحايا واضرار في الممتلكات.

واكد المفوض في ​الدفاع المدني​ ليوناردو كوربو انه من المتوقع ان تحصل خلال النهار هزات ارتدادية قوية.

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