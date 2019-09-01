محامي غصن يتهم نيابة طوكيو بالإنحياز والتواطئ الأعمى مع شركة نيسان

هاجم المحامي الفرنسي للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف نيسان-رينو ​كارلوس غصن​ فرنسوا زيميراي، نيابة ​طوكيو​ ، معتبرا أنه "حان الوقت لكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النائب العام لطوكيو"، مشيرا إلى "تقصير خطير في واجب عدم الانحياز، مثل تواطئه الأعمى مع نيسان والسلطات السياسية في البلاد".

وفي مقال نشر في صحيفة فرنسية، رأى أن "كل شيء يبدو مباحا للنائب العام الياباني الذي يبدو أن الرهان الفعلي في نظره هو حفظ ماء وجه وتقويض الوصاية الفرنسية على نيسان عبر حماية مسؤوليها الحاليين الذين أُبرم اتفاقا سريا معهم"، متسائلا "كيف يمكن لديمقراطية أن تقبل بحرمان زوجين من أي اتصال منذ 150 يوما انتقاما من الزوجة التي كانت محقة في إدانة تجاوزات نظام، حتى أن النائب العام تجرأ على طرح هذه الحجة".

وأكد زيميراي أن "المعاملة المخصصة لمواطننا تمييزية وهذه الحدة الاستثنائية تضر بإمكانية إجراء محاكمة عادلة".