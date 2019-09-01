قيومجيان: القوات مع اي خطوة تؤدي الى انقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى ان القوات مع اي خطوة تؤدي الى انقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان، ولكن سنرى ماذا سيطرح على طاولة بعبدا الاقتصادية غدا، ونحن نسمع ان هناك ورقة ستطرح على الطاولة، واعتبر ان الجميع يجب ان يكون متفقا لزيادة جباية الجمارك وضبط المعابر غير الشرعية واصلاح وضعية الكهرباء والاتصالات.
ولفت قيومجيان في حديث اذاعي، الى انه يكفي ضرائب اليوم تطال الطبقة الفقيرة، اضاف نحن لدينا فسحة امل لتغيير الوضع الاقتصادي. واعتبر ان التعيينات الاخيرة لم تكن مطمئنة والمطلوب التغيير لكسب ثقة الناس بعيدا عن المحاصصة.
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