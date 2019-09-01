اشار مستشار رئيس الحكومة داوود الصايغ الى ان هناك مظلة دولية لحماية لبنان وابعاده عن التجاذبات، ولفت الى ان ايران دورها طارئ في لبنان والمطلوب تحييد لبنان عن الصراعات، واكد انه لم يأت رئيس اميركي مؤيد لاسرائيل كما يحدث اليوم مع الرئيس دونالد ترامب.
ولفت الصايغ في حديث اذاعي، الى ان المشكلة اليوم هي في الوفاق في الحكومة، والحكومة يجب ان تكون متضامنة وهي حكومة ذات مرجعيات، واكد ان السيادة الداخلية منقوصة لا سيما بحرية قرار السلم والحرب، كما ان هناك انتقاص لحرية القرار في بعض المناطق. واوضح ان حزب الله يمثل قوة سياسية وشعبية ونتمنى ان لا يشكل قوى عسكرية تناقس قوة الدولة، ومن حقنا مطالبة حزب الله ابعاد لبنان عن الصراعات في المنطقة، وعلى ايران ان تتولى هذه الصراعات.
كانت هذه تفاصيل خبر داوود الصايغ: السيادة الداخلية منقوصة لا سيما بحرية قرار السلم والحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.