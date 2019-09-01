داوود الصايغ: السيادة الداخلية منقوصة لا سيما بحرية قرار السلم والحرب

اشار مستشار رئيس الحكومة ​داوود الصايغ​ الى ان هناك مظلة دولية لحماية ​لبنان​ وابعاده عن التجاذبات، ولفت الى ان ​ايران​ دورها طارئ في لبنان والمطلوب تحييد لبنان عن الصراعات، واكد انه لم يأت رئيس اميركي مؤيد ل​اسرائيل​ كما يحدث اليوم مع الرئيس ​دونالد ترامب​.

ولفت الصايغ في حديث اذاعي، الى ان المشكلة اليوم هي في الوفاق في الحكومة، والحكومة يجب ان تكون متضامنة وهي حكومة ذات مرجعيات، واكد ان السيادة الداخلية منقوصة لا سيما بحرية قرار السلم والحرب، كما ان هناك انتقاص لحرية القرار في بعض المناطق. واوضح ان ​حزب الله​ يمثل قوة سياسية وشعبية ونتمنى ان لا يشكل قوى عسكرية تناقس قوة الدولة، ومن حقنا مطالبة حزب الله ابعاد لبنان عن الصراعات في المنطقة، وعلى ايران ان تتولى هذه الصراعات.