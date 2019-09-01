حسين: لا لتحميل المواطن اعباء ضريبية لا نعرف كيف تحصى وأين تذهب عائداتها

ناشد رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين، عشية انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي في بعبدا، القادة المجتمعين "التحلي بأقصى درجات المسؤولية بعدما بلغت الاوضاع حداً غير مقبول"، مجددا ثقته برئيس الجمهورية ميشال عون "ورؤيته وحكمته، توقف عند بعض ما يشاع عن اجراءات قاسية وضرائب جديدة".
وذكر حسين في بيان بأن "المجتمع اللبناني بات يرزح بغالبيته تحت وطأة فقر شديد، فالطبقة المتوسطة اندثرت والطبقة الفقيرة ما عادت تحتمل المزيد من الأعباء"، مشددا على أن "الاصلاح الحقيقي يبدأ بتطبيق قانون من اين لك هذا على كل المسؤولين واطلاق حملة شفافة لمكافحة الفساد واقفال كل مزاريب الهدر، لا بتحميل المواطن اعباء ضريبية لا نعرف كيف تحصى ومن يُستثنى منها وأين تذهب عائداتها".
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