التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت بسبب اعمال صيانة

اشارت ​غرفة التحكم المروري​ الى انه "يطلب من السائقين تخفيف السرعة على طريق انفاق ​المطار​ باتجاه ​بيروت​ بسبب اعمال صيانة إنارة، ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير و​حركة المرور​ طبيعية حاليا".

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