طقس يوم غد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا رطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما تزيد الشعور بالحر كما يتشكل ضباب محلي كثيف على المرتفعات مساء.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعا .
الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال كما يتشكل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات.
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