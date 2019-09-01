طقس يوم غد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا رطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما تزيد الشعور بالحر كما يتشكل ضباب محلي كثيف على المرتفعات مساء.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعا .

الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال كما يتشكل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات.