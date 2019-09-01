أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، خلال مشاركته في افتتاح الموسم الدراسي، في أحد المدارس الدينية بمستوطنة "ألنكا" "أننا لن نقوم بطرد أي مستوطن، وسوف نفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات، لتصبح جزء من أرض إسرائيل الكبرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سأعلن السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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