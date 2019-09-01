إيران: واشنطن هددت زبائن تقليديين لمنع طهران من بيع نفطها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف "سنبيع نفطنا لجميع المشترين" حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف ظريف: "واشنطن هددت زبائن تقليديين لمنع إيران من بيع نفطها"

وحذفت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا تركيا من بيانات وجهتها وتتحرك من دون وجهة محددة.

وأظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن "أدريان داريا 1"، غيرت مسارها عدة مرات منذ أن أفرجت عنها سلطات جبل طارق في منتصف أغسطس الجاري، وكانت الوجهة الأخيرة التي وضعها طاقم السفينة على نظام التتبع الملاحي، ميناء إسكندرون التركي الذي يبعد 200 كيلومتر عن ميناء بانياس في محافظة طرطوس السورية.

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وعلى الرغم من بيانات التعقب، إلا أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نفى أن تكون الناقلة متجهة لموانئ تركية، وأكد أنها تتجه إلى المياه الإقليمية للبنان، مضيفاً أن ذلك لا يعني أنها ستصل إلى ميناء لبناني.

من جهته أعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل لوكالة أنباء رويترز، أنه لم يتم إبلاغ لبنان بأن الناقلة الإيرانية تبحر متجهة لأحد الموانئ اللبنانية.

واحتجزت بريطانيا الناقلة، التي كانت تحمل اسم جريس1، قبالة جبل طارق للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاكات لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأطلقت سلطات جبل طارق سراحها في منتصف أغسطس الجاري بعدما قدمت إيران ضمانات وتأكيدات بأن شحنتها ليست متجهة إلى سوريا.