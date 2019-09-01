دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إصابة 30 شخصًا في إطلاق نار بوسط ولاية تكساس

تعرض 30 شخصًا لإطلاق نار، مساء السبت، بوسط ولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لما أوردته قناة سي بي إس الأمريكية نقلًا عن مصادر بالشرطة.

وذكرت شرطة أوديسا، التابعة للولاية الأمريكية، عبر صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن هناك شخصًا (وربما اثنان) يتجول حاليًّا حول أوديسا، وهو يطلق النار على الناس بشكل عشوائي»، مضيفة: «حتى هذا الوقت، يوجد العديد من ضحايا إطلاق النار».

وسرق منفذ الهجوم سيارة لنقل البريد.

وقالت شرطة ميدلاند، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هناك اثنين من مطلقي النار يستخدمان سيارتين منفصلتين .

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