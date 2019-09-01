إصابة 30 شخصًا في إطلاق نار بوسط ولاية تكساس

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تعرض 30 شخصًا لإطلاق نار، مساء السبت، بوسط ولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لما أوردته قناة سي بي إس الأمريكية نقلًا عن مصادر بالشرطة.
وذكرت شرطة أوديسا، التابعة للولاية الأمريكية، عبر صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن هناك شخصًا (وربما اثنان) يتجول حاليًّا حول أوديسا، وهو يطلق النار على الناس بشكل عشوائي»، مضيفة: «حتى هذا الوقت، يوجد العديد من ضحايا إطلاق النار».
وسرق منفذ الهجوم سيارة لنقل البريد.
وقالت شرطة ميدلاند، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هناك اثنين من مطلقي النار يستخدمان سيارتين منفصلتين .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.