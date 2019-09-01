آخرها "ليون".. أبرز حوادث الطعن في فرنسا خلال 3 سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قتل شخص وجرح 8 آخرين على الأقل، بعد ظهر السبت، في حادث طعن، وقع في بلدة فيلوربان المحاذية لمدينة ليون وسط شرق فرنسا، حسبما أعلنت الشرطة.

وتم توقيف شخص، بينما تبحث الشرطة عن آخر، فيما لا تزال دوافع المهاجمين غير معروفة.

وأفاد جهاز الإطفاء أن الضحية، شاب في الـ19 من العمر، مشيرا إلى أن الجرحى هم 9 بينهم 3 في حالة الخطر.

وأكدت الشرطة أن أحد الجرحى في حالة الخطر الشديد، مشيرة إلى أنه قد تم القبض على أحد المهاجمين وأنها لا تزال تبحث عن الآخر.

وقال مصدر في النيابة العامة في ليون، إن المهاجم الذي لم تعرف دوافعه بعد، اعتقل للاشتباه بتنفيذه "جريمة قتل والشروع في قتل".

كما أفاد مصدر في الشرطة، أن المهاجم أفغاني من طالبي اللجوء.

وتراقب النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، الوضع من كثب، لكنها لم تتسلم الملف بعد.

ووقع الحادث عند حوالي الساعة 4.30 قرب محطة المترو في فيلوربان، وهي بلدة محاذية لمدينة ليون.

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وأفاد رجال الإطفاء بأن حالة من الذعر سادت بين المارة في المكان فهربوا بكل الاتجاهات، ما جعل عمل فرق الإسعاف والإطفاء أصعب.

وأشارت النيابة العامة إلى أن 3 من الجرحى في حالة حرجة للغاية، وحالة الـ5 الباقين أقل خطورة.

وتوجه رئيس بلدية ليون ووزير الداخلية السابق جيرار كولومب، إلى مكان الحادث، ودعا إلى الانتظار قبل اعتبار هذا "الهجوم بالسكين" إرهابيا أم لا.

وفي يناير 2017، هاجم شخص، عددا من المارة، في محطة سان شارل للقطارات بمدينة مرسيليا الفرنسية، مستخدما سكينا، وأسقط قتيلتين.

وتدخل عسكريون وقتلوا المهاجم، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن العملية.

وأورد موقع سايت الذي يرصد المواقع الإلكترونية الإرهابية، بيانا لوكالة أعماق التابعة للتنظيم نقلت فيه عن "مصدر أمني" أن "منفذ عملية الطعن بمدينة مرسيليا في فرنسا هو من "داعش"، وأنه نفذها استجابة لنداءات استهداف دول التحالف.

وفي مايو 2018 هاجم شاب، لم يتجاوز من العمر 21 عاما، مارَّة في وسط باريس، بـ"سكين"، فقتل رجلا وأصاب 4 آخرين، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وتعرض رجل شرطة، في يونيو 2018، لجروح خطيرة إثر عملية طعن وقعت في الدائرة 15 بباريس.