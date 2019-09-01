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هجوم بالسكاكين في ليون يسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أفادت وسائل إعلام فرنسية، السبت، بأن هجوما بالسكاكين في مدينة ليون في شرق فرنسا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين تراوح عددهم من 6 إلى 8 أشخاص.  

 ووقع الاعتداء عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر بتوقيت غرينيتش (الرابعة والنصف من بعد الظهر بالتوقيت المحلي)،

وفي التفاصيل، أقدم شخص على مهاجمة وطعن عدد من المارة في إحدى محطات قطارات الأنفاق".

وأفادت "فرانس أنفو"، نقلاً عن الشرطة، بأنه تم اعتقال المعتدي فيما لا يزال البحث جارياً عن شخص آخر كان معه. ولم تعرف حتى الآن دوافع الجريمة ولا تفاصيلها.

المصدر: وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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