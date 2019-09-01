نتنياهو: سنفرض "السيادة اليهوديّة" على كافة المستوطنات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توعّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد، بضمّ كل المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، عبر فرض "السيادة اليهوديّة" عليها.
وقال نتنياهو، خلال افتتاح السنة الدراسية في مستوطنة "ألكانا"، "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه أرض إسرائيل، أرضنا. لن نقتلع من هنا أي أحد. سنفرض السيادة اليهوديّة على كافة المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".
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