شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: أبرز تطور بقطاع التعليم الإماراتي إدخال اللغة الصينية للمدارس والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية، "عام دراسي جديد ينطلق اليوم، وسط حشد للطاقات، وشحذ القيادة الرشيدة لهمم أبنائنا الطلبة والتربويين العاملين في الميدان، وحثهم على بذل أفضل الجهود لضمان استمرار تميز الدولة في القطاعات المختلفة، ذلك أن المستقبل يقوم على هؤلاء البناة من الطلبة المفعمين بالتفوق والإبداع والتميز".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادروة «رسائل الموسم الجديد» التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكل للعاملين في أي قطاع بالدولة ومنها التعليمي خطة عمل تقوم بالأساس على الثقة بمنجزات الدولة، منذ تأسيسها، وتعظيم هذه المنجزات، وتدعو إلى البناء دون الالتفات لكل متخاذل أو متقاعس عن أداء واجبه".

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وبينت أنه "وفي السياق ذاته، تطلق كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العنان أمام الطلبة والميدان التربوي برمته نحو الإبداع والتميز، وتحثهم على الاستفادة مما توفره المنظومة التعليمية في الدولة من أرقى أساليب التدريس والتجهيزات والاحتياجات التعليمية التي تضاهي الدول المتقدمة.

شكّل قطاع التعليم ولا يزال أولوية لدى القيادة، حيث يشهد تطوراً في كل عام".

واختتمت "ولعل أبرزه في العام الحالي إدخال اللغة الصينية للمدارس، وإضافة برامج تعليمية حديثة وعصرية ضمن الخطة الدراسية، تساعد على بناء جيل المستقبل المتميز والقادر على حمل الأمانة في وطن قدم الكثير لأبنائه، وكل عام والجميع بألف خير".