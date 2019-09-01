شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: سننتصر في كل ميدان نخوضه والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في رسائله التي وجهها إلى المواطنين، العديد من الأمور التي تعتبر شديدة الأهمية، والتي تكفل الحفاظ على ريادة الدولة ومكانتها وإعطاء زخم أكبر لمسيرتها التنموية الشاملة والحضارية مبيناً سموه أننا دولة تملك الشجاعة لتواجه الحقائق وتراجع الحسابات وتعدل الاستراتيجيات".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد "وكان اللافت بها تأكيد سموه أننا دولة تنطلق بقوة نحو المستقبل ونستند إلى قرابة نصف قرن هو عمر الدولة من الصدق والسمعة الطيبة والاحترام المتبادل مع جميع دول العالم، وبالتالي لن يكون مسموحاً لأحد خاصة الناشطين على مواقع التواصل من المس بسمعة الإمارات التي تحظى باحترام العالم أجمع وبأفضل العلاقات مع جميع الدول، وهذه الإنجازات حصيلة عملية بناء وطني وجهود آلاف فرق العمل التي سخرت كل مساعيها لأجل الوطن وليبقى اسم الإمارات منارة تشع ألقاً وازدهاراً وتطوراً وتعكس واحدة من أنجح المسيرات التنموية في تاريخ العالم الحديث، ومن هنا أتى قول سموه في الرسالة التي وجهها لشعبنا الأصيل: “سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً” وأضاف سموه: “لن نسمح أن تعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب”.

ومضت "لقد كان ذلك تأكيداً على أن الصورة الناصعة التي باتت عليها الإمارات وشعبها وما يختزنونه من إرث عظيم شامخ أعظم وأكبر من أن يتناوله عدد من طلاب الشهرة الجوفاء التي باتت هوساً يسيطر على قلوب وعقول الكثيرين في زمننا، فهنا دار زايد وأرضه المباركة الطاهرة التي يبني بها شعبها منذ 48 عاماً على القيم والخير والرفعة والكرامة ولن يكون بمقدور أحد مهما فعل أن يؤثر على المسيرة المشرفة".

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وأشارت إلى أن "الرسالة تناولت العديد من الأمور وكانت تأكيداً جديداً أننا الدولة الأكثر استعداداً للمستقبل وتنافسية والأسرع نمواً والأكثر تقدماً والأفضل في تبني تكنولوجيا المستقبل، فضلاً عن كوننا نمتلك شجاعة التعامل مع الواقع وحقائقه وتعديل استراتيجياتنا بما يواكب التغيرات، فنحن لا نعرف الجمود ولا الطرق التقليدية بل عودتنا حكومتنا الرشيدة على أن تمتلك القدرة لمواكبة المستجدات والتعامل معها ومواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص".

وتابعت "صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بين أن الميدان هو مكان الوزراء والقادة، حيث إن المعيار هو الإنجازات وليس المحاضرات، كما أكد سموه في مناسبة جديدة ضرورة التعامل مع المواطنين واحتياجاتهم وآرائهم وشكاواهم، محذراً سموه من عدم مواجهة شكاوى الناس أو التعامل معها كما يجب، لأن التواصل مع المواطنين هو أساس الثقة وفي غياب ذلك فهو عملياً أشبه بحجب الثقة عن أي جهة تقصر في التواصل مع المواطنين والتعامل مع أمورهم بشكل مباشر".

واختتمت "نثق تماماً أننا في وطن الكبار والإنجازات ونحرص على مسيرته وسمعته، وسننتصر في كل ميدان نخوضه، لأن الوطن الذي أسسه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” على الرفعة والكرامة وعزز القيم في نفوس شعبه وجعلها منهاج حياة سيكون قوياً دائماً يعرف هدفه ويسعى لمستقبل أبنائه الذي يمكنهم من مقوماته، ولنا بالقيادة ورؤاها واستراتيجياتها ومبادراتها ومتابعاتها مثال على أننا شعب يعرف طريقه ويؤمن أن مكانه في أعلى قمم المجد ولن يستطيع أحد أن يحرف البوصلة عن وجهتها الراسخة في العقول والقلوب".