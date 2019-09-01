شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإرهاب المتمثل بـ"الإصلاح” و”القاعدة” و”داعش” لا يقوم إلا على الخراب والفوضى والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "كما في كل مكان حول العالم، حيث يوجد أحداث وتوترات فإن الجماعات الإرهابية في جنوب اليمن سارعت لمحاولة استغلال الأحداث والتدخل بأي طريقة ممكنة، سواء لإيجاد أزمات وخلافات كبرى، أو للدفع باتجاه التصعيد، لأنها الإرهاب المتمثل اليوم بـ”حزب الإصلاح” و”القاعدة” و”داعش” لا يقوم إلا على الخراب والفوضى والعمل على استغلال تلك الظروف بأقصى طاقة ممكنة".

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وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد "ولاشك أن كل ما نشهده في جنوب اليمن اليوم سببه رفض الحوار ولغة العقل وشرع الأبواب للدفع نحو الفتنة والخراب والمعارك في تجاهل مريب لحراك الملايين من أبناء الشعب اليمني الذي أتت في لحظة تاريخية عبر من خلالها أولئك المنتفضون عن نفاذ صبرهم وعدم اقتناعهم بالكثير من الأمور التي لم يروا فيها أنها تصب في صالحهم، فلا يمكن لشعب صبر وتحمل وضحى أن يقبل بأي شكل وجود جماعة “الإخوان” الإرهابية في موقع تبدو من خلاله وكأنها تتحكم بسلطاته وتحتكر قراره، وعندما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي قبول الدعوة للحوار كان مريباً رفض الطرف الآخر ولا يوجد لذلك أي تبرير أو سبب منطقي، لكن كان الرد بمحاولة السيطرة بالقوة على مدن الجنوب وهو ما لم يكن ممكناً بوجود ملايين الغاضبين والرافضين الذين سئموا تلك المحاولات".

وبينت أن "تنظيم “داعش” الإرهابي سارع إلى تبني الاعتداء الوحشي على حاجز لقوات المجلس الانتقالي، الذي كان يتعرض في الوقت ذاته لاعتداءات من قبل مسلحين ومليشيات، بحيث تبين أن “المجلس” يواجه أعداء الحياة من قبل الإرهابيين الذين حاولوا توجيه ضربة قوية له، وقبل ذلك بأيام كانت محاولة الاعتداء الآثمة على قوات التحالف العربي المرابطة في مطار عدن، في نكران للجميل وخيانة سافرة لمن وقف بجانب الأشقاء اليمنيين، وعمل على تخليصهم وإنقاذهم من مليشيات الشر، فكان الاعتداء بالإضافة إلى وحشيته في الكثير من الجحود والنفاق والغدر".

وشددت أن "من حق قوات التحالف العربي الرد على كل تهديد أو عدوان من أي طرف كان، وهو واجب تجاه من يعتقدون أنهم بالخيانة والغدر سوف يحققون أهدافهم التي بالقطع ليست في صالح الشعب اليمني، وهذا ما عبرت عنه الإمارات بوضوح كعادتها، أما محترفو الصراخ ومن لا يعترف بهم إلا المرتزقة الذين يتبعونهم، فمواقفهم وتصريحاتهم واعتداءاتهم تكشف كل ما يحملونه من الأحقاد التي تقتلهم بعد أن فشلوا في سرقة قرار اليمن وعرفوا أن تحالفهم مع قوى البغي والإرهاب سوف تتم مواجهته بحزم وقوة لا تجعل له مكاناً ولا قدرة على التأثير على قرار وإرادة الشعب اليمني".