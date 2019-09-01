شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألماني يطلب الصفح من البولنديين بعد 80 عاماً من الحرب والان مع التفاصيل

طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح من ضحايا العدوان الألماني الذي وقع في 1939، وذلك في مراسم بمدينة فيلون البولندية الصغيرة التي سقطت فيها أولى قنابل الحرب العالمية الثانية. وقال شتاينماير بالألمانية وبحضور نظيره البولندي اندريه دودا خاصةً: "أنحني لضحايا هجوم فيلون". وأضاف "أنحني للضحايا البولنديين للطغيان الألماني، وأطلب الصفح".

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