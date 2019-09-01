شكرا لقرائتكم خبر عن 56 قتيلاً بمواجهات طالبان والقوات الأفغانية والان مع التفاصيل
أسفر هجوم شنته عناصر طالبان على مدينة قندوز في شمال أفغانستان عن مقتل 56 متمرداً على الأقل ومقتل عدد من الجنود بعد نحو 14 ساعة من المواجهات المستمرة، وفقاً لمصادر رسمية السبت.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع روح الله أحمد زاي في بيان بكابول، "تورط المئات من حركة طالبان في الهجوم" الذي وقع بعد قليل من منتصف الليل عندما تسللوا في مناطق مختلفة من المدينة.
وتستمر المواجهات في الضواحي وبعض الأحياء في قندوز حيث سيطرت عناصر طالبان على منازل المدنيين.
وذكر المتحدث، "قوات الأمن تتحرك ببطء لكن بدقة في هجوم مضاد لعدم الحاق الضرر بالمدنيين".
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي مقتل 56 مقاتلاً من طالبان في الهجوم المضاد.
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