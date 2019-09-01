شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي والان مع التفاصيل

ذكرت قناة العربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي، المطار الدولي الوحيد الذي لا يزال يعمل في ليبيا.

وتوقف عمل المطار، الذي يقع في طرابلس، بعد تعرضه لهجوم بالصواريخ، وفقاً للقناة الإخبارية.