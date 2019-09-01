الان تتابع مجلس الأمن يرحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:
رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس السبت بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، مؤكدين أن هذه الخطوة تعتبر مهمة لضمان استقرار طويل المدى في دارفور، حسب ما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية.
وكانت الدول الأعضاء في المجلس قد أدلت ببياناتها في جلسة لبحث الوضع في دارفور، واستمعت لبيان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق، الذي أكد أن الحكومة ذات القيادة المدنية ستقود البلاد 3 أعوام وتضع في مقدمة أولوياتها تحقيق السلام في مناطق النزاع في دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان.
وأوضح السفير عمر أن الحكومة ستعمل على عودة النازحين واللاجئين والتعافي الاقتصادي، فضلاً عن السعي إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وإعفاء الديون إضافةً إلى تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي.
وأعربت الدول الأعضاء في المجلس عن دعمها للسودان لمواصلة جهود الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور، فضلاً عن الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل من خلال التوافق السياسي مع الحركات المسلحة في مناطق النزاع، ودعم الانتقال الديمقراطي، والحريات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يرحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.