Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح من ضحايا العدوان الألماني الذي وقع في 1939، وذلك في مراسم بمدينة فيلون البولندية الصغيرة التي سقطت فيها أولى قنابل الحرب العالمية الثانية.

Advertisements وقال شتاينماير بالألمانية وبحضور نظيره البولندي اندريه دودا خاصةً: "أنحني لضحايا هجوم فيلون". وأضاف "أنحني للضحايا البولنديين للطغيان الألماني، وأطلب الصفح". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الألماني يطلب الصفح من البولنديين بعد 80 عاماً من الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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