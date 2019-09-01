56 قتيلاً بمواجهات طالبان والقوات الأفغانية

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أسفر هجوم شنته عناصر طالبان على مدينة قندوز في شمال أفغانستان عن مقتل 56 متمرداً على الأقل ومقتل عدد من الجنود بعد نحو 14 ساعة من المواجهات المستمرة، وفقاً لمصادر رسمية السبت.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع روح الله أحمد زاي في بيان بكابول، "تورط المئات من حركة طالبان في الهجوم" الذي وقع بعد قليل من منتصف الليل عندما تسللوا في مناطق مختلفة من المدينة.

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وتستمر المواجهات في الضواحي وبعض الأحياء في قندوز حيث سيطرت عناصر طالبان على منازل المدنيين.

وذكر المتحدث، "قوات الأمن تتحرك ببطء لكن بدقة في هجوم مضاد لعدم الحاق الضرر بالمدنيين".

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي مقتل 56 مقاتلاً من طالبان في الهجوم المضاد.