حكومة كردستان تنفي وجود معسكر إسرائيلي في أربيل

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
نفت حكومة إقليم كردستان العراق، السبت، وجود معسكر إسرائيلي في أربيل، معتبرة أن إطلاق هكذا "إشاعات" هدفه الترويج السياسي.
وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان له وفقا لــ السومرية نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام العراقية تداولت، اليوم، تصريحاً لا صحة له، يدّعي وجود معسكر إسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في أربيل".
وأضاف المتحدث أن "حكومة إقليم كردستان تنفي هذه الادعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر".
يشار إلى أن عدداً من وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت اليوم وجود معسكر إسرائيلي في أربيل تديره امرأة برتبة جنرال.
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