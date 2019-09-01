مخابرات قطر متورطة بجرائم شقيق تميم بن حمد

Advertisements

الأحد 1 سبتمبر 2019

شقيق تميم

كتب متابعات_الخليج 365

في تطور جديد لفضائح تنظيم الحمدين، كشفت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا عن تورط المخابرات القطرية في الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت المحامية الأمريكية، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن رجل أعمال كندياً يدعى آلان بندير أكد عقد اجتماعات مع رئيس جهاز المخابرات القطري محمد المسند (ابن عم والدة أمير قطر تميم بن حمد)، وشقيقه خالد بن حمد تناولت القضية الفيدرالية المرفوعة ضد الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

ويواجه خالد بن حمد اتهامات خطيرة منها الأمر بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، فضلاً عن تسخير حارس أمن وطبيب مرافق لخدمته لساعات طويلة وعدم دفع أتعابهما وطردهما من الخدمة.

وأضافت كاستانيدا أن هذا الاجتماع يؤكد صحة ما ورد بالدعوى القضائية من اتهامات ساقها المدعان ماثيو بيتارد وماثيو أياندي ضد خالد بن حمد، أثناء لقاء مع رجل الأعمال الكندي آلان بندير، والذي قام برحلة إلى الدوحة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران الماضي.

وخصت كاستانيدا وفقا "العين الإخبارية" بالمكتوب السادس لسفارة قطر في الولايات المتحدة، التي تسلمها، الجمعة، سفير الدوحة مشعل حمد آل ثاني، في واشنطن.

ويعد المكتوب السادس وثيقة قانونية جديدة بالقضية الفيدرالية المرفوعة ضد خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، الأخ الأصغر غير الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.