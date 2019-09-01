إيراني يقر بالمشاركة في مؤامرة لتصدير ألياف الكربون المحظورة من الولايات المتحدة إلى بلاده

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أقر متهم إيراني بالمشاركة في مؤامرة لتصدير ألياف الكربون المحظورة من الولايات المتحدة إلى بلاده في الفترة من 2008 إلى 2013.



وقال جون ديميرز مساعد وزير العدل للأمن القومي إن بهزاد بورغاناد (65 عاما) كان موجودا في إيران أثناء سعيه للحصول على ألياف الكربون من الولايات المتحدة، بما يتعارض مع القوانين الأمريكية.

وألياف الكربون مادة خاضعة للرقابة، تدخل في التصنيع العسكري للصواريخ بعيدة المدى واستخدامات التكنولوجيا النووية وتحديداً في أجهزة الطرد المركزي، حيث يتم تخصيب اليورانيوم.

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ويحظر على إيران الحصول على ألياف الكربون، وفق ما ينص عليه القانون الأمريكي والعقوبات الدولية المفروضة على نظامها.

وأوضح ديميرز، خلال بيان وزارة العدل الأمريكية، أن بورغاناد اعتقد أن وكالات إنفاذ القانون ربما لن تتمكن من الوصول إليه، لكن جزئيًا بفضل مساعدة الحكومة الألمانية التي قامت بتسليمه تعد هذه القضية مثالا آخر على قدرة الوزارة على محاسبة وكلاء إيران للعمليات غير المشروعة، بغض النظر عن مكان عملهم.

وقال جيفري بيرمان المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن إن بورغاناد اعترف بالتآمر للتحايل على قوانين الرقابة الأمريكية المفروضة على ألياف الكربون، وهي مادة لها استخدامات عدة في الصناعات الجوفضائية والعسكرية.

وأشار البيان إلى أنه في الفترة بين 2008 ويوليو/تموز 2013 عاش بورغاناد وعمل في إيران مع متهمين آخرين، هما: علي رضا شكري وفرزين فريدمانش، وخلال تلك الفترة عملوا من أجل الحصول على عدة أطنان من ألياف الكربون من الولايات المتحدة ثم صدروها خفية إلى إيران عبر بلد ثالث.

وألقي القبض على بورغاناد في ألمانيا في مايو/أيار الماضي، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر محاكمته في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما لا يزال المتهمان الآخران هاربين.