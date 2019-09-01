الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" وقبطانها‎

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
فرضت الخزانة الأمريكية، السبت، عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" وقبطانها.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن سفينة "أدريان داريا 1" وضعت على قوائمها السوداء، لأنها تمكن فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني من بيع كميات ضخمة من النفط لتمويل أنشطة النظام ونشر الإرهاب.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن من يقدم دعما للسفينة "أدريان درايا 1" يخاطر بتوقيع عقوبات عليه، مشددة على منع فيلق القدس ومليشيا الحرس الثوري من الاستفادة من مبيعات النفط المحظورة.
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي نجاح واشنطن في استئصال نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام الإيراني من السوق، لمنع طهران من استغلال عوائد النفط لدعم الإرهاب في أنحاء العالم.
كانت واشنطن أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست.
وفي مايو/أيار الماضي، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تماما.
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