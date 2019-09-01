شكرا لقرائتكم اليمن.. إجراءات أمنية وحملات تفتيش لـ"الانتقالي" بعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي من مستوى إجراءاتها الأمنية وحملات التفتيش في أحياء عدن، وامتدت الإجراءات إلى "لحج" و"أبين".

واتهمت مصادر أمنية حكومية وقبلية قوات الانتقالي باقتحام منازل القادة الأمنيين والعسكريين الحكوميين وشيوخٍ قبليين موالين للحكومة الشرعية ونفذت عمليات قتل واعتقال بحقهم.

وبحسب مصادر في عدن، فإن الإجراءات الأمنية شملت نشر مزيد من العناصر المسلحة التابعة للحزام الأمني وتكثيف الدوريات وحملات التفتيش.

وامتدت الإجراءات إلى محافظة لحج المجاورة، فيما قالت قوات الانتقالي إنها تعمل على تأمين محافظة أبين بعد السيطرة على عاصمتها زنجبار ومديريات جعار وخنفر وشقرة.

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الحكومة اليمينة عقدت اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، لبحث التطورات الجارية في عدن والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الشرعية المدعومة من التحالف، وسط دعوات لضرورة تغليب لغة العقل والجلوس على طاولة الحوار تحت مظلة الشرعية.

ومع مساعي التهدئة والدخول في الحوار يتسمك كل طرف بموقفه.

المجلس الانتقالي مستعد لأي شيء من أجل السلام على قاعدة الحكم الذاتي.

وبعد استقدامهم تعزيزات كبيرة من محافظات أخرى، تحاول قوات الانتقالي بسط سيطرتها على عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.