النشرة: الجيش الإسرائيلي أطلق الليل الفائت 4 قنابل مضيئة من داخل مزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ أن منطقة حاصبيا- ​العرقوب​ شهدت طوال الليل الفائت تحليق شبه مستمر للطيران الإسرائيلي نوع "أم كا" دون طيار وما زال مستمرا حتى الساعة، ونفذ العشرات من الطلعات الإستكشافية على علو متوسط حينا ومنخفض أحيانا، فوق قرى وبلدات العرقوب وصولا حتى سماء جبل برغز ومجرى الليطاني في ​البقاع الغربي​.

وعند الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل الفائت، أطلق ​الجيش الإسرائيلي​ 4 قنابل مضيئة من داخل ​مزارع شبعا​ فوق منطقة بركة النقار خراج ​بلدة شبعا​.