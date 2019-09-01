الرئيس الألماني يطلب الصفح من البولنديين بعد 80 عاما على اندلاع الحرب العالمية الثانية

طلب الرئيس الألماني ​فرانك فالتر شتاينماير​، في مراسم أقيمت في مدينة فيلون البولندية الصغيرة التي سقطت فيها أولى قنابل الحرب العالمية الثانية، الصفح من ضحايا العدوان الألماني الذي وقع في 1939،

وقال شتاينماير بحضور نظيره البولندي اندريه دودا :"أنحني لضحايا هجوم فيلون وأنحني للضحايا البولنديين للطغيان الألماني وأطلب الصفح"، لافتا الى أن "الألمان هم الذين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية في ​ألمانيا​، ومن يدعي أن الأمر انتهى وأن رعب القوميين الاشتراكيين الذي هيمن على ​أوروبا​ حدث هامشي في التاريخ الألماني يدين نفسه"، مشددا على "أننا لن ننسى أبدا. نريد أن نتذكر وسنتذكر".

وشكر دودا الرئيس الألماني على حضوره إلى فيلون، معربا عن ثقته بأن "هذا الحفل سيدرج في تاريخ الصداقة البولندية الألمانية".