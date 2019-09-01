سلطات الصين تبدأ بفرض رسوم إضافية على بعض السلع الأميركية

بدأت سلطات ​الصين​ فرض ​رسوم جمركية​ إضافية على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة ​بضائع​ مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار ​دولار​. وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها خمسة وعشرة في المئة على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجا أميركيًا. وبدأت الصين فرض رسوما نسبتها خمسة في المئة على ​النفط​ ​الخام الأميركي​، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط ​الولايات المتحدة​ منذ بدأ أكبر اقتصادين في ​العالم​ حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

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