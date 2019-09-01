مقتل 8 مزارعين بأيدي بوكو حرام بشمال شرق نيجيريا

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كانو: قُتل ثمانية مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت بأيدي جهاديين من بوكو حرام بشمال شرق نيجيريا بحسب ما افاد سكان واعضاء ميليشيات.
وهاجم رجال مدججون بالسلاح الجمعة قرية بالومري على بعد 15 كلم من مايدوغوري، العاصمة الاقليمية لولاية بورنو، وذبحوا اربعة رجال واسروا اثنين اخرين.
والسبت "قبض المتمردون على اربعة مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم" في جيدان وايا، احدى ضواحي مايدوغوري، بحسب ما قال باباكورا كولو زعيم ميليشيا محلية.
والخميس، كان اثنان من سكان بلومري قد قُتلوا ايضا بأيدي جهاديين، وفقا لسكان.
وغالبا ما تهاجم بوكو حرام المزارعين والرعاة، متهمة اياهم بتزويد الجيش والميليشيات بالمعلومات.
وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجمات الجهاديين المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.
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