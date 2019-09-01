هل قابلتي الملكة هنا؟.. أسئلة "طريفة ومحرجة" للملكة إليزابيث

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عادة ما تقوم ملكة بريطانيا بنزهات خاصة تكسر البروتوكولات

وقالت تقارير صحفية بريطانية إن الملكة، البالغة من العمر 93 عاما، كانت تتنزه في أراضي قلعة بالمورال في أبردينشاير باسكتلندا، رفقة ضابط الحماية ريتشارد غريفين.

وتابعت أنها كانت ترتدي وشاحا على الرأس، عندما صادفت مجموعة من السياح القادمين من الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن السياح لم يتعرفوا على الملكة، حيث أوقفوها ثم سألوها عما إذا كانت تعيش في المنطقة، فتجاوبت معهم بشكل طبيعي، وردت قائلة إنها تملك بالفعل منزلا هناك.

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فمازحها أحد السياح بالقول: "هل سبق والتقيت الملكة هنا؟"، فأجابت بشكل طريف: "لا، لكن هذا الشرطي ريتشارد غريفين سبق والتقاها".

وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا النقاش القصير، غادرت المجموعة دون أن تتمكن بالفعل من التعرف على الملكة.

وعادة ما تقوم ملكة بريطانيا بنزهات خاصة تكسر خلالها البروتوكولات الملكية، خصوصا في قلعة بالمورال، التي تعود ملكيتها للعائلة الملكية البريطانية منذ عام 1852.