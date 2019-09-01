تخفيض 30%.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلا المدارس" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يفتتح اليوم الأحد، في الساعة الخامسة مساءً، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا مدارس، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور غدًا الأثنين، وحتى يوم 8 من نفس الشهر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

من جانبه قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن المعرض يتضمن جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وأن ما يقرب من 200 من كبرى الشركات المتخصصة في توفير مستلزمات المدارس بجانب العديد من الشركات الصغرى تشارك بالمعرض، وأيضا مشاركة بعض الشركات التي توفر السلع الأساسية الغذائية طوال أيام المعرض، وأن الدخول سيكون متاحا للجمهور مجانا، كما سيتلقى وزير التموين تقارير يومية عن المعرض، وتوفير كل المستلزمات لمتابعة مدى توفير المستلزمات للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة حالة الأسواق واستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأماكن التي تطرح مستلزمات المدارس، للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد أنه سيتم توفير كل المستلزمات المدرسية بالمعرض خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده المعرض من المواطنين العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار المنتجات بشكل كبير، بجانب تجاوب العارضين في خفض الأسعار مرة أخرى، لافتا إلى أن وزارة التموين وجهت بإعداد خريطة لتنظيم معارض مع المناسبات المختلفة لتوفير كل المستلزمات والمنتجات للمواطنين، كما سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والأماكن التي تطرح المستلزمات المدرسية، للتأكد من عدم طرح مستلزمات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك رقابة مداخل ومخارج معرض أهلا مدارس بمدينة نصر لعدم دخول تجار التجزئة لشرائهم المستلزمات لانخفاض أسعارها بنسبة لا تقل عن 30%.