اليوم .. "وزير التموين" يفتتح السجل التجاري النموذجي برمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدا الأحد ، مكتب السجل التجاري النموذجي برمسيس ومركز العلامات التجارية بجهاز التجارة.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي موسع بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن تطوير السجل التجاري في مصر.
وانتهى الجهاز من ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار إستراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
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