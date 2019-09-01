ليبيا تعلق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

ذكرت قناة العربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من و إلى مطار معيتيقة الدولي، المطار الدولي الوحيد الذي لا يزال يعمل في ليبيا.

وتوقف عمل المطار، الذي يقع في طرابلس، بعد تعرضه لهجوم بالصواريخ، وفقا للقناة الإخبارية.