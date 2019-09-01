الإعصار "دوريان" يهدد ولايات جورجيا وساوث ونورث كارولاينا

اندفع الإعصار دوريان صوب شمال غرب الولايات المتحدة يوم السبت مهدداً ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا فيما استعدت جزر الباهاما لأمواج ورياح عاتية مصاحبة للإعصار القوي من الفئة الرابعة.

وطلبت سلطات المدن في فلوريدا من السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من التوقعات بأن دوريان قد لا يضرب الولاية، حيث تم إصدار تحذير من العاصفة المدارية لساحلها الجنوبي المطل على المحيط الأطلسي.

ورفعت المجتمعات المحلية في شمال شرق فلوريدا وجورجيا وساوث كارولاينا درجة التأهب، إذ ملأ السكان أكياس الرمال بينما اختبرت السلطات البنية التحتية وقامت بتدريبات على مكافحة الإعصار.

وانضمت ساوث كارولاينا يوم السبت إلى جورجيا ونورث كارولاينا وفلوريدا في إعلان حالة الطوارئ.

في غضون ذلك، طلب رئيس وزراء جزر الباهاما هوبرت مينيس من سكان أباكو وباهاما الكبرى التوجه إلى الجزيرة الرئيسية لتجنب عاصفة "مدمرة وخطيرة".

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وقال مينيس في مؤتمر صحفي "أريدكم أن تتذكروا أنه يمكنكم تعويض منازلكم وبيوتكم والمباني بينما لا يمكن تعويض أرواحكم" وأضاف أن 73 ألف شخص و21 ألف منزل معرضين لخطر الإعصار.

وقال المركز الوطني للأعاصير (الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش) إن دوريان محمل حالياً برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى جزر الباهاما يوم الأحد، مع هطول أمطار يصل ارتفاعها إلى قدمين مما يهدد بحدوث فيضانات مفاجئة ومميتة.

وقال المركز إن دوريان يمكن أن ينحرف حينها جهة الشمال الغربي وربما يظل في البحر لدى تحركه صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الإثنين وخلال يوم الثلاثاء.

وتم إصدار تحذير من عاصفة مدارية لمسافة 193 كيلومتراً من ساحل فلوريدا مما يعني احتمال هبوب رياح تبلغ سرعتها 117 كيلومتراً في الساعة خلال 48 ساعة.

وحذرت سلطات نورث كارولاينا السكان من أن دوريان يتجه نحوهم في حين طالبت السلطات في فلوريدا المدن أن تبقى على أهبة الاستعداد.

وقال دان جيلبر رئيس بلدية ميامي بيتش "بينما يبدو من الواضح بالنسبة لنا أن التوقعات أفضل، فلا يمكننا ألا نفترض أن الطقس لن يكون خطيراً".