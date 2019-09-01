إصابة 28 شخصا في حفل موسيقي بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 28 شخصا في ألمانيا بجروح، السبت، إثر سقوط أجزاء من شاشات "إل إي دي" من منطقة المسرح في حفل موسيقي بالهواء الطلق خلال عاصفة غربي البلاد.

وذكرت الشرطة أن شخصين أصيبا بإصابات خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء عرض لمغنيي الراب مارتيريا وكاسبر على مشارف مدينة إسن حضره نحو 18 ألف شخص.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرا من العواصف في الساعة 7:30 مساء (1730 بتوقيت جرينتش).

وقال متحدث باسم الهيئة: "كانت هناك عاصفة قصيرة لكن قوية".

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وساعد الأطباء نحو 150 شخصًا في الحفل، وكان الكثير منهم يعاني من الصدمة، وتسبب الظلام والمطر في جعل عملهم صعبا.

وعلى الرغم من استمرار مغنيي الراب في عرضهما، فإن الأمطار الغزيرة أدت إلى إنهائه بعد ذلك بوقت قصير.

وفتحت الشرطة الجنائية تحقيقًا، وفحص ضباط يرتدون خوذات، المسرح وشاشات "إل إي دي" التي كان حطامها متناثرا على الأرض.