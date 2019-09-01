اضراب بمطار سخيبول في أمستردام سيتسبب بتأجيل وإلغاء رحلات

ذكر اتحاد النقابات العمالية الهولندي أن موظفي الخدمات الأرضية في شركة "كيه.إل.إم" الذراع الهولندية لـ"إير فرانس" سينظمون إضرابا عن العمل صباح يوم غد الاثنين بمطار سخيبول في ​أمستردام​ قد يتسبب على الأرجح في تأجيل وإلغاء رحلات.

وسيبدأ الإضراب من الساعة السادسة وحتى الثامنة بتوقيت غرينتش.

ولن يؤثر الإضراب على رحلات "كيه.إل.إم" وحسب بل سيشمل على الأرجح رحلات شركات "إير فرانس"، و"ترانسافيا"، ودلتا وغيرها من شركات تحالف "سكاي تيم" التي توافر لها "كيه.إل.إم" موظفي الخدمات الأرضية في سخيبول.

وقالت مانل فيريجينهيك المتحدثة باسم "كيه.إل.إم" في بيان "سيتسبب هذا في تعطيل على الأرجح".

وتخوض النقابات العمالية الهولندية مفاوضات مع "كيه.إل.إم" منذ شهور في محاولة لرفع أجور موظفي الخدمات الأرضية البالغ عددهم 15 ألف فرد.

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