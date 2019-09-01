مقتل مزارعين على أيدي بوكو حرام بشمال شرق نيجيريا

قُتل ثمانية مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت على أيدي إرهابيين من ​بوكو حرام​ بشمال شرق ​نيجيريا​.

وهاجم رجال مدججون ب​السلاح​ الجمعة قرية بالومري على بعد 15 كلم من مايدوغوري، العاصمة الاقليمية لولاية بورنو، وذبحوا اربعة رجال واسروا اثنين اخرين.

أما السبت، فقبض المتمردون على اربعة مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم في جيدان وايا، احدى ضواحي مايدوغوري، بحسب ما قال زعيم ميليشيا محلية باباكورا كولو .

وغالبا ما تهاجم بوكو حرام ​المزارعين​ والرعاة، متهمة اياهم بتزويد ​الجيش​ والميليشيات بالمعلومات.

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