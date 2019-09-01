مركز الأعاصير الوطني الأميركي حذر من مسار العاصفة دوريان

أكد مركز الأعاصير الوطني الأميركي حدوث "تغيير ملحوظ" في مسار العاصفة دوريان بشكل قد يجعلها تتجاوز ولاية ​فلوريدا​، لكنها لا تزال تهدد جنوب شرق ​الولايات المتحدة​، وقد يهدد الإعصار ولايات جورجيا ونورث ​كارولاينا​ وساوث كارولاينا أيضا، بالإضافة إلى فلوريدا.

وشدد أحدث ​تقرير​ لمركز الأعاصير الوطنية على أنه "من المهم الاستمرار فى مراقبة تقدم دوريان فى جنوب فلوريدا ووسطها".

وحسب المسار الذي تنبأ به مركز الأعاصير، سينتقل دوريان عبر المحيط الأطلسي، إلى ​الشمال​ من جنوب شرق ووسط جزر البهاماس، ليقترب من شمال غرب جزر البهاماس أو يعلوها، ومن ساحل فلوريدا.

وحذر مركز الأعاصير من أن مخاطر الرياح القوية والعواصف ستزداد على طول ساحل جورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا خلال منتصف الأسبوع المقبل، وحذر من ​فيضانات​ مهددة للحياة جراء هطول ​الامطار​ الغزيرة.

وأعلنت ​ولاية جورجيا​ الواقعة فى جنوب الشرق والتي قد تكون فى مسار العاصفة، حال الطوارىء فى 12 مقاطعة.