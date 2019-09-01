ترامب يطرد مساعدته من البيت الأبيض لإفشائها أسرارا عن علاقته ببناته

كشفت مصادر لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية سبب طرد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لمساعدته وكاتمة أسراره، مادلين ويسترهوت من ​البيت الأبيض​، مشيرة الى أن ويسترهوت اضطرت لترك منصبها بعد أن أفشت للمراسلين أسرار علاقة الرئيس ببناته.

ووفقا للصحيفة، قالت ويسترهوت في حديث مع الصحفيين لم يكن مخصصا للتسجيل، إن العلاقة بينها وبين ترامب أفضل من العلاقة بينه وبين ابنتيه إيفانكا وتيفاني، كما أنه لم يرغب بالتقاط صور له مع ابنته تيفاني، لأنه يعتبرها ممتلئة جدا، كما قالت مازحة إن ترامب لا يمكن أن يميزها في حشد من الناس.

ووفقا للمصادر، تحدثت ويسترهوت عن علاقة الرئيس بأولاده في وقت سابق من شهر آب في مأدبة عشاء غير رسمية مع وسائل الإعلام بينما كان ترامب في نادي Bedminster للغولف في نيوجيرسي.

وأبلغ ترامب المراسلين يوم السبت أن مساعدته ويسترهوت كانت موظفة جيدة جيدا ومتعاونة تماما، لكنه اعترف بأن كلماتها "كانت هجومية أحيانا" وفي الوقت نفسه، أكد أنه يحب ابنته تيفاني، مشيرا إلى أنها "شخص رائع وتدرس بجد".