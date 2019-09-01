شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يواصل تجاوز حد الاتفاق النووى والان مع التفاصيل

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووى بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.

وقالت الوكالة، التى تراقب تنفيذ الاتفاق النووى الموقع فى 2015، فى يوليو إن إيران قد تخطت كلا من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوجرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 بالمئة.

وأظهر التقرير الفصلى الذى توزعه الوكالة على الدول الأعضاء واطلعت عليه رويترز أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوجرام بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 بالمئة وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20 بالمئة التى وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 بالمئة التى تعتبر مواد يمكن استخدامها فى صنع الأسلحة.