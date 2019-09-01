شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد شبكتين على صلة بإيران والان مع التفاصيل
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.
وقالت الوزارة في بيان، حسب ما أورد موقع قناة "الحرة"، إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية، وتصدير تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.
وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.
وتأتي العقوبات في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
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