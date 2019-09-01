شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 13.9 مليار ريال..ومؤشرها العام يتراجع بنسبة 2.59% والان مع التفاصيل

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.59% خلال تعاملات شهر أغسطس المنتهى، خاسراً 272.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10232 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعى التأمين والعقارات، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.41%.



وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 1.24 مليار سهم بقيمة 4.08 مليار ريال عبر تنفيذ 118.91 ألف صفقة، وتراجع 36 سهماً، وارتفع 9 أسهم، واستقر سهم وحيداً.



وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 8.87%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.77%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 5.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 3%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.28%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%.