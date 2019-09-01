شكرا لقرائتكم خبر عن آس الإسبانية: جماهير برشلونة تهاجم قطر وتصفها بـ"إمارة الإرهاب" والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن عدم إمكانية انتقال نيمار، نجم منتخب البرازيل ونادى باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن توتر العلاقة بين نادى برشلونة وقطر الدولة المالكة لنادى باريس سان جيرمان الفرنسي متوترة للغاية وتكون مقطوعة بسبب رفض جماهير الفريق الكتالونى تصرفات الدولة القطرية.

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت فى إسبانيا أن جماهير برشلونة ترى أن قطر إمارة إرهابية تقمع حقوق الإنسان وتتعارض مع قيم البارسا، مشيرة إلى أن قطر تشعر بالاستياء الشديد من جانب إدارة برشلونة.

Advertisements

وتحدثت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يرى أن رغبة نادى برشلونة فى التعاقد مع نيمار ودخوله فى مفاوضات جادة لحسم الصفقة ما هى إلا مسرحية هزلية لإرضاء نجوم النادى الذى يرتبطون بعلاقة صداقة قوية بالنجم البرازيلي ويطلبون عودته لصفوف الفريق الكتالوني.

واختتم الصحيفة تقرير بهذا الشأن وقالت، "باريس سان جيرمان لا يرغب فى بيع نيمار، وإذا كان النادى الفرنسي يرغب في الاستغناء عن خدماته ليتم عرضه على الإندية الإنجليزية التي لم يعد بإمكانها إبرام الصفقات لانتهاء فترة الانتقالات الصيفية هناك".وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فى وقت سابق، أن نادى برشلونة قرر إنهاء المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات البرازيلى نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة أن نادى برشلونة قدر قيمة نيمار بـ215 مليون يورو، بعد الحصول على خدمات ثلاثى برشلونة عثمان ديمبلي وراكيتيتش وتوديبو، بجانب الحصول على مبلغ مالى نظير الموافقة على عودة نيمار إلى العملاق الكتالونى.

وأضافت الصحيفة، "إدارة برشلونة قامت بدراسة هذا الاقتراح مادياً وقررت رفض هذا الاقتراح وقطع المفاوضات مع باريس سان جيرمان".