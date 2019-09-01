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إيران: لا اجتماع بين روحانى وترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك

الأحد 1 سبتمبر 2019

روحانى وترامب

كتب Advertisements الخليج 365

قال محمود واعظى مدير مكتب الرئيس الإيرانى حسن روحانى إنه لن يكون هناك اجتماع بين روحانى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مشيرا إلى أن تصريحات روحانى الأخيرة "أُسيء تفسيرها".



جاءت تصريحات واعظى فى معرض تعليقه على ردود الفعل على تصريحات روحانى الأخيرة التى أبدى فيها استعداده إجراء محادثات مع أى طرف من أجل مصالح إيران القومية.

ونسبت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية - فى نشرتها باللغة الانجليزية - إلى واعظى القول إن الاجتماع مع ترامب لم يدرج أبدا فى جدول أعمال روحاني، وقال إن تصريحات الرئيس الإيرانى تم تسييسها من قبل وسائل إعلام أجنبية ومحلية لأغراض سياسية محددة.