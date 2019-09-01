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هجوم إلكتروني أمريكي على إيران يشل قدرتها على ضرب ناقلات النفط

الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

استطاعت الولايات المتحدة أن تدمر الآلية التي تلجأ إليها السلطات الإيرانية من أجل شن هجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج العربي.



وكشفت معطيات صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر اليوم الخميس، أن تدمير هذه الآلية أتى بعد نجاح هجوم إلكتروني على قاعدة بيانات كان يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلات النفط التي تمر من منطقة مضيق هرمز وبحر الأحمر.

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ولفت التقرير الأمريكي أن الهجوم الإلكتروني وقع يوم 20 يونيو (تموز)، وأدى إلى "تقليص قدرات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني لشن هجمات خفية".

ويأتي ذلك بعد استخلاص المسؤولين الأمريكيين أن الهجمات التي وقعت في منطقة الخليج العربي في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضي يقف خلفها جهاز الحرس الثوري.

وتلجأ الصحيفة للتأكيد أنه لم يتم تسجيل أي هجوم جديد على أي ناقلة نفط من بعد تاريخ 20 يونيو (حزيران).

ولفت المسؤولين إلى أن الهجوم استهدف فقط قاعدة البيانات المستخدمة في الهجمات البحرية، من دون أن يتم استهداف الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدفاع الجوية وإطلاق الصواريخ الإيراني، مؤكدين انكباب السلطات الإيرانية على محاولات إعادة التحكم بقاعدة البيانات المدمرة.