Advertisements بورصة قطر تخسر 13.9 مليار ريال..ومؤشرها العام يتراجع بنسبة 2.59 الأحد 1 سبتمبر 2019 بورصة قطر Advertisements تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.59% خلال تعاملات شهر أغسطس المنتهى، خاسراً 272.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10232 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعى التأمين والعقارات، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.41%.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 1.24 مليار سهم بقيمة 4.08 مليار ريال عبر تنفيذ 118.91 ألف صفقة، وتراجع 36 سهماً، وارتفع 9 أسهم، واستقر سهم وحيداً. وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 8.87%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.77%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 5.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 3%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.28%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%. Advertisements

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